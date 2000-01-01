Буханцова (Олещенко) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буханцова (Олещенко) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Олещенко Сергей

Мать: Кветкина Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буханцев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буханцев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савинова Вера

Отец ребёнка: Буханцев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буханцев Иван

Отец ребёнка: Буханцев Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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