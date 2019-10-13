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Солодовников Ярослав Петрович
Солодовников Ярослав Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.10.2019
Пол
Мужской
Отец
Солодовников Петр Сергеевич
1989 г.р.
Мать
Солодовникова (Палкина) Наталья Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
13.10.2019
Отец:
Солодовников Петр Сергеевич
Мать:
Солодовникова Наталья Александровна
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