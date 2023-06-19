Токаренко (Трегубова) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТокаренко (Трегубова) Елена Владимировна

Токаренко (Трегубова) Елена Владимировна

avatar

Место рождения

Кулешовка, Азовский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

18.01.1974

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1974

Отец: Трегубов Владимир Дмитриевич

Мать: Лимаренко Татьяна Гавриловна

Кулешовка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
16.08.1990

Дочь: Собко Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Токаренко Алексей Валерьевич

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Рождение ребёнка
25.12.1991

Сын: Токаренко Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Токаренко Алексей Валерьевич

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.06.2008

Дочь: Токаренко Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Токаренко Алексей Валерьевич

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токаренко Алексей Валерьевич