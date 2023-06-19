Токаренко (Трегубова) Елена Владимировна
Место рождения
Дата рождения18.01.1974
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1974
Рождение ребёнка
16.08.1990
Дочь: Собко Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Токаренко Алексей Валерьевич
Рождение ребёнка
25.12.1991
Сын: Токаренко Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: Токаренко Алексей Валерьевич
Рождение ребёнка
23.06.2008
Дочь: Токаренко Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Токаренко Алексей Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно