Солодовников Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Солодовников Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Солодовникова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солодовников Олег
Мать ребёнка: Солодовникова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солодовников Дмитрий
Мать ребёнка: Солодовникова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно