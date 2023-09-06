Солодовников Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Солодовников Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солодовников Анатолий

Мать ребёнка: Солодовникова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солодовников Олег

Мать ребёнка: Солодовникова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солодовников Дмитрий

Мать ребёнка: Солодовникова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовникова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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