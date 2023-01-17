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Хрипунов Федор Тихонович

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Хрипунов Тихон Иванович

Мать: Хрипунова Федосья Кирилловна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Хрипунов Ксенофонт Федорович

Мать ребёнка: Хрипунова Мавра Петровна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Атаманова Марья Федоровна

Мать ребёнка: Хрипунова Мавра Петровна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Хрипунов Иван Федорович

Мать ребёнка: Хрипунова Мавра Петровна

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрипунова Мавра Петровна

Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область
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