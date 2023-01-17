Хрипунов Федор Тихонович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
1855
Сын: Хрипунов Ксенофонт Федорович
Мать ребёнка: Хрипунова Мавра Петровна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Атаманова Марья Федоровна
Мать ребёнка: Хрипунова Мавра Петровна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Хрипунова Мавра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хрипунова Мавра Петровна
Смерть
Неизвестно