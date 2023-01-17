Гоппа Иосиф Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1882 ст.
Дочь: Гоппа Александра Иосифовна
Мать ребёнка: Гоппа Деспина Ивановна
Запись о рождении сделана в метрической книге Успенской церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1882 ст.
На 1882 год - поселянин города Мариуполя Екатеринославской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гоппа Деспина Ивановна
Смерть
Неизвестно