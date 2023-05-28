Потапова (Михеева) Лариса Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Михеева) Лариса Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Михеев Константин Степанович

Мать: Михеева Александра Никоноровна

Рождение ребёнка
17.05.1976

Сын: Потапов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Потапов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
23.07.1980

Дочь: Фабрицина Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Потапов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
12.04.1983

Дочь: Потапова Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Потапов Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Владимир Александрович