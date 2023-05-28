Потапова (Михеева) Лариса Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Рождение ребёнка
17.05.1976
Сын: Потапов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Потапов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
23.07.1980
Дочь: Фабрицина Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Потапов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
12.04.1983
Дочь: Потапова Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Потапов Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно