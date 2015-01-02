Михалкин Борис Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалкин Борис Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1922

Дата смерти

02.01.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1922

Отец: Михалкин Степан Николаевич

Мать: Михалкина Васса Васильевна

Рождение ребёнка
19.06.1952

Сын: Михалкин Валерий Борисович

Мать ребёнка: Михалкина Софья Павловна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.06.1959

Сын: Михалкин Олег Борисович

Мать ребёнка: Михалкина Софья Павловна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михалкина Софья Павловна

Смерть
02.01.2015
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