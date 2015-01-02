Михалкин Борис Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1922
Дата смерти02.01.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1922
Рождение ребёнка
19.06.1952
Сын: Михалкин Валерий Борисович
Мать ребёнка: Михалкина Софья Павловна
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.06.1959
Мать ребёнка: Михалкина Софья Павловна
Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михалкина Софья Павловна
Смерть
02.01.2015