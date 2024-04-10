Иванов Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Макеева) Анна
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Макеева) Анна
Рождение ребёнка
05.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова (Бакай) Нелли Васильевна
Рождение ребёнка
09.04.1954
Мать ребёнка: Иванова (Бакай) Нелли Васильевна
Смерть
2002
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Похороны
Неизвестно