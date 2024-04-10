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Иванов Иван Федорович

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Место рождения

Редькино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

EI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Иванов Федор Иванович

Мать: Иванова (Белоусова) Просковья Михайловна

Редькино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Макеева) Анна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Макеева) Анна

Рождение ребёнка
05.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Бакай) Нелли Васильевна

Рождение ребёнка
09.04.1954

Сын: Иванов Борис Иванович

Мать ребёнка: Иванова (Бакай) Нелли Васильевна

Смерть
2002
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Похороны
Неизвестно

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