Косолапова (Горбунова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косолапова (Горбунова) Александра

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Место рождения

Жигалки, Чайковский, Пермский край

Дата рождения

13.02.1940

Дата смерти

15.11.2012

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1940

Отец: Горбунов Михаил

Мать: Клавдия

Жигалки, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косолапов Анатолий

г.Братск
Рождение ребёнка
Около 1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косолапов Анатолий

Жигалки, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
12.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косолапов Анатолий

Жигалки, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косолапов Анатолий

Жигалки, Чайковский, Пермский край
Смерть
15.11.2012
Жигалки, Чайковский, Пермский край
Причина смерти: Рак костей
Похороны
Неизвестно
Кладбище в д.Жигалки
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