Косолапова (Горбунова) Александра
Место рождения
Дата рождения13.02.1940
Дата смерти15.11.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1940
Отец: Горбунов Михаил
Мать: Клавдия
Рождение ребёнка
Около 1951
г.Братск
Рождение ребёнка
Около 1963
Рождение ребёнка
12.09.1967
Рождение ребёнка
Около 1970
Смерть
15.11.2012
Причина смерти: Рак костей
Похороны
Неизвестно
Кладбище в д.Жигалки