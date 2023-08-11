Снитко (Сподаряко) Агрипина Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снитко (Сподаряко) Агрипина Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1888

Муж: Снитко Семен Максимович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Снитко Семен Максимович

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Снитко Илья Семенович

Отец ребёнка: Снитко Семен Максимович

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Снитко Семен Максимович

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Снитко Мефодий Семенович

Отец ребёнка: Снитко Семен Максимович

Лоска, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Елена Семеновна

Отец ребёнка: Снитко Семен Максимович

Лоска, Чернігівська область
Смерть
1915
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