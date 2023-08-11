Снитко (Сподаряко) Агрипина Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1888
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Снитко Семен Максимович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Снитко Семен Максимович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Марфа Семеновна
Отец ребёнка: Снитко Семен Максимович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Снитко Семен Максимович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Елена Семеновна
Отец ребёнка: Снитко Семен Максимович
Смерть
1915