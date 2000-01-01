Карпенко Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпенко Татьяна Степановна

Карпенко Татьяна Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1918

Сын: Карпенко Иосиф Андреевич

Отец ребёнка: Карпенко Андрей Федорович

Запись о рождении сделана в метрической книге Георгиевской церкви в слободе Ольховатке Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпенко Андрей Федорович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close