Легенкин Федосей Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1893
Дата смертиПосле 20.07.1959
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Отец: Легенкин Данил?
Мать: не указана
Сын: Легенкин Константин Федосеевич
Мать ребёнка: Легенкина Анна Власовна
Сын: Легенкин Виктор Федосеевич
Мать ребёнка: Легенкина Анна Власовна
Дочь: Омельченко Нина Федосеевна
Мать ребёнка: Легенкина Анна Власовна
Дочь: Надежда Федосеевна
Мать ребёнка: Легенкина Анна Власовна
Дочь: Иванченко Татьяна Федосеевна
Мать ребёнка: Легенкина Анна Власовна
Сын: Легенкин Валентин Федосеевич
Мать ребёнка: Легенкина Анна Власовна
Дочь: Елизавета Федосеевна
Мать ребёнка: Легенкина Анна Власовна
Сын: Легенкин Анатолий Федосеевич
Мать ребёнка: Легенкина Анна Власовна
Дочь: Шабанова Раиса Федосеевна
Мать ребёнка: Легенкина Анна Власовна
Сын: Легенкин Евгений Федосеевич
Мать ребёнка: Легенкина Анна Власовна
Мать ребёнка: Легенкина Анна Власовна
Жена: Легенкина Анна Власовна