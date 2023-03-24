Легенкин Федосей Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легенкин Федосей Данилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1893

Дата смерти

После 20.07.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1893

Отец: Легенкин Данил?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1920

Сын: Легенкин Константин Федосеевич

Мать ребёнка: Легенкина Анна Власовна

Хабаровский край Лазовский район с. Полетное/ст. Берино
Рождение ребёнка
26.08.1921

Сын: Легенкин Виктор Федосеевич

Мать ребёнка: Легенкина Анна Власовна

Хабаровский край Лазовский район с. Полетное/ст. Берино
Рождение ребёнка
После 1923

Дочь: Омельченко Нина Федосеевна

Мать ребёнка: Легенкина Анна Власовна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Надежда Федосеевна

Мать ребёнка: Легенкина Анна Власовна

Хабаровский край Лазовский район с. Полетное/ст. Берино
Рождение ребёнка
30.06.1928

Дочь: Иванченко Татьяна Федосеевна

Мать ребёнка: Легенкина Анна Власовна

Хабаровский край Лазовский район с. Полетное/ст. Берино
Рождение ребёнка
04.05.1930

Сын: Легенкин Валентин Федосеевич

Мать ребёнка: Легенкина Анна Власовна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Елизавета Федосеевна

Мать ребёнка: Легенкина Анна Власовна

Рождение ребёнка
Между 1942 и 1943

Сын: Легенкин Анатолий Федосеевич

Мать ребёнка: Легенкина Анна Власовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабанова Раиса Федосеевна

Мать ребёнка: Легенкина Анна Власовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Легенкин Евгений Федосеевич

Мать ребёнка: Легенкина Анна Власовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Легенкин Иван Федосеевич

Мать ребёнка: Легенкина Анна Власовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Легенкина Анна Власовна

Место жительства
Неизвестно
Хабаровский край Лазовский район с. Полетное/ст. Берино
Военная служба
Неизвестно
Род войск: 23-й Сибирский полк существование полка 1900 — 1918 в г. Николаевске сформирован 6-й Восточно-Сибирский линейный батальон Входил в состав 6-й Сибирской стрелковой дивизии Дислокация: г. Хаб... Показать все
Смерть
После 20.07.1959
Смидович, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область
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