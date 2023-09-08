Королев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королев Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Королев Федор Павлович

Мать ребёнка: Королева Агафья

Рождение ребёнка
02.01.1926

Дочь: Коновалова Надежда Павловна

Мать ребёнка: Королева Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Василий Павлович

Мать ребёнка: Королева Агафья

Смерть
Неизвестно
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