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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1800
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1751
Дочь: Татьяна Логинова
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
До 1800