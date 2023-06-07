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Логин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1800

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1751 г.р.

Добавил:

НМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1751

Дочь: Татьяна Логинова

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
До 1800