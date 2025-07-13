Шараев Владимир Михайлович
мужской, родился 28.12.1960
умер 17.03.2003
ОтецШараев Михаил Григорьевич26.08.1938 г.р.
МатьШараева (Шаповалова) Раиза Кирилловна07.03.1941 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.09.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.05.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Томск
Смерть
17.03.2003