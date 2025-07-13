Шараев Владимир Михайлович 28.12.1960 — найти родственников по фамилии на Familio

Шараев Владимир Михайлович

Автор
ИЛ
Лежнева И.

мужской, родился 28.12.1960

умер 17.03.2003

Отец
Шараев Михаил Григорьевич26.08.1938 г.р.
Мать
Шараева (Шаповалова) Раиза Кирилловна07.03.1941 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1960

Отец: Шараев Михаил Григорьевич

Мать: Шараева (Шаповалова) Раиза Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.09.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.05.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Томск

Смерть
17.03.2003

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