Капитов Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капитов Виталий

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Место рождения

Дзержинск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1964 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Безденежных Анна

Рождение ребёнка
21.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.03.1964

Сын: Капитов Игорь

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1996

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