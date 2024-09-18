Капитов Виталий
Место рожденияДзержинск
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1996
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Безденежных Анна
Рождение ребёнка
21.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.03.1964
Сын: Капитов Игорь
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1996