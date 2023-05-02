Пузанова (Ляхова) Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузанова (Ляхова) Мария Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ляхов Георгий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Старикова Лидия Антоновна

Отец ребёнка: Пузанов Антон Васильевич

Рождение ребёнка
15.07.1928

Дочь: Пузанова Ольга Антоновна

Отец ребёнка: Пузанов Антон Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пузанова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Пузанов Антон Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузанов Иван Антонович

Отец ребёнка: Пузанов Антон Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пузанов Антон Васильевич

Смерть
Неизвестно