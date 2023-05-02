Пузанова (Ляхова) Мария Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ляхов Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Старикова Лидия Антоновна
Отец ребёнка: Пузанов Антон Васильевич
Рождение ребёнка
15.07.1928
Дочь: Пузанова Ольга Антоновна
Отец ребёнка: Пузанов Антон Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пузанова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Пузанов Антон Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пузанов Антон Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пузанов Антон Васильевич
Смерть
Неизвестно