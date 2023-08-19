Сумин Григорий Трофимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Никитина Мария Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
27.04.1860 ст.
Шаблиш, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Метрическая книга Пермской Духовной Консистории Михайло-Архангельской церкви села Шаблишского Камышловского уезда на 1858-1864 годы ф.226, оп.20, д.10 стр.125 Челябинский архив
Смерть
Неизвестно