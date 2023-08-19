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Сумин Григорий Трофимов

Место рождения

Колпакова, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1843 г.р.

Дети

Добавил:

MN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Колпакова, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Никитина Мария Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Колпакова, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
27.04.1860 ст.

Жена: Махова Екатерина Захарова

Шаблиш, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Метрическая книга Пермской Духовной Консистории Михайло-Архангельской церкви села Шаблишского Камышловского уезда на 1858-1864 годы ф.226, оп.20, д.10 стр.125 Челябинский архив
Смерть
Неизвестно
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