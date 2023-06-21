Лаптева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаптев Иван Павлович
Отец ребёнка: Лаптев Павел
Шабоши, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лаптев Павел
д.Барановские, Кировской области
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаптев Павел
Смерть
Неизвестно