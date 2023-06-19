(Макарова) Александра Георгиевна
Место рождения
Дата рождения19.04.1901
Дата смерти19.04.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
19.04.1901
Причина смерти: от слаборождения
Рождение
19.04.1901
Крещение
1901
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Godparents:Восприемники: крещена бабкою Софией Нестеровной женой солдата Моисея Макарова | Церковь Александра Невского