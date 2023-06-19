(Макарова) Александра Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Макарова) Александра Георгиевна

(Макарова) Александра Георгиевна

Место рождения

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

19.04.1901

Дата смерти

19.04.1901

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
19.04.1901
Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: от слаборождения
Рождение
19.04.1901

Отец: Макаров Георгий (Егор) Яковлевич

Мать: Макарова Анна Иванововна

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение
1901
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Godparents:Восприемники: крещена бабкою Софией Нестеровной женой солдата Моисея Макарова | Церковь Александра Невского