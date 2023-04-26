Дерябина (Жукавина) Татьяна Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерябина (Жукавина) Татьяна Тихонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1853 ст.

Дата смерти

16.10.1892 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Дерябин Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Дерябин Тимофей Емельянов

Рождение ребёнка
1881

Сын: Дерябин Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Дерябин Тимофей Емельянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерябин Тимофей Емельянов

Смерть
16.10.1892 ст.
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