Дерябина (Жукавина) Татьяна Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1853 ст.
Дата смерти16.10.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1853 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Дерябин Тимофей Емельянов
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Дерябин Тимофей Емельянов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.10.1892 ст.