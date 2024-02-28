Куклина (Колосова) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1953
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1953
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куклин Александр Владимирович
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куклин Виталий Владимирович
Отец ребёнка: ?