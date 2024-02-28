Куклина (Колосова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куклина (Колосова) Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1953

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1953

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куклин Александр Владимирович

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куклин Виталий Владимирович

Отец ребёнка: ?

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