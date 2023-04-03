(Конева) Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Конева) Дарья Григорьевна

(Конева) Дарья Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

18.03.1865

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Конев Григорий Иванович

Мать: Мавра Евдокимова

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Екатерина Козьмина

Отец ребёнка: Кротов Козьма Петрович

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
25.06.1860

Дочь: Марфа Козьмина

Отец ребёнка: Кротов Козьма Петрович

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
07.03.1865

Дочь: Евдокия Козьмина

Отец ребёнка: Кротов Козьма Петрович

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кротов Козьма Петрович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9CH-1SNZ?i=199&cat=958478
Смерть
18.03.1865
Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
от горячки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close