(Конева) Дарья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти18.03.1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Конев Григорий Иванович
Мать: Мавра Евдокимова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Екатерина Козьмина
Отец ребёнка: Кротов Козьма Петрович
Рождение ребёнка
25.06.1860
Дочь: Марфа Козьмина
Отец ребёнка: Кротов Козьма Петрович
Рождение ребёнка
07.03.1865
Дочь: Евдокия Козьмина
Отец ребёнка: Кротов Козьма Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9CH-1SNZ?i=199&cat=958478
Смерть
18.03.1865
от горячки