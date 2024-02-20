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Павличенко Марфа Петровна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павличенко Степан Павлович

Рождение ребёнка
22.08.1904

Дочь: (Павличенко) Наталья Степановна

Отец ребёнка: Павличенко Степан Павлович

Рождение ребёнка
29.07.1905

Дочь: (Павличенко) Серафима Степановна

Отец ребёнка: Павличенко Степан Павлович

Рождение ребёнка
18.10.1908

Сын: Павличенко Лука Степанович

Отец ребёнка: Павличенко Степан Павлович

Смерть
Неизвестно

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