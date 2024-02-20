Павличенко Марфа Петровна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1904
Дочь: (Павличенко) Наталья Степановна
Отец ребёнка: Павличенко Степан Павлович
Рождение ребёнка
29.07.1905
Дочь: (Павличенко) Серафима Степановна
Отец ребёнка: Павличенко Степан Павлович
Рождение ребёнка
18.10.1908
Сын: Павличенко Лука Степанович
Отец ребёнка: Павличенко Степан Павлович
Смерть
Неизвестно