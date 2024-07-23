Купиярова Евдокия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купиярова Евдокия Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купияров Никифор Васильевич

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Купиярова) Елена Никифоровна

Отец ребёнка: Купияров Никифор Васильевич

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1910

Сын: Купияров Архип Никифорович

Отец ребёнка: Купияров Никифор Васильевич

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1913

Сын: Купияров Мефодий Никифорович

Отец ребёнка: Купияров Никифор Васильевич

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Купиярова) Антонина Никифоровна

Отец ребёнка: Купияров Никифор Васильевич

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд
Смерть
Неизвестно

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