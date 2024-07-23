Купиярова Евдокия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Купиярова) Елена Никифоровна
Отец ребёнка: Купияров Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Купияров Архип Никифорович
Отец ребёнка: Купияров Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Купияров Мефодий Никифорович
Отец ребёнка: Купияров Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Купиярова) Антонина Никифоровна
Отец ребёнка: Купияров Никифор Васильевич
Смерть
Неизвестно