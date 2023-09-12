Масленников Леонтий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1826
Дата смерти24.04.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1826
Рождение ребёнка
1848
Сын: Масленников Герасим Львович
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Марковна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евдокия Леонтьевна
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Марковна
Рождение ребёнка
27.11.1851
Сын: Масленников Андрей (Евфимий) Львович
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Марковна
Паньково, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ольга Леонтьевна
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Марковна
Рождение ребёнка
05.07.1868
Дочь: Марфа Леонтьевна
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.1905