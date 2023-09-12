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Масленников Леонтий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1826

Дата смерти

24.04.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1826

Отец: Масленников Егор (Георгий) Васильевич

Мать: Екатерина Демидовна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Масленников Герасим Львович

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Марковна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евдокия Леонтьевна

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Марковна

Рождение ребёнка
27.11.1851

Сын: Масленников Андрей (Евфимий) Львович

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Марковна

Паньково, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ольга Леонтьевна

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Марковна

Рождение ребёнка
05.07.1868

Дочь: Марфа Леонтьевна

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса (Васса) Марковна

Смерть
24.04.1905
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