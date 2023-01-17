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Гурин Алексей Фёдорович

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Место рождения

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Гурин Федор Гурьевич

Мать: Гурина Аксинья Кузьминична

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.07.1882 ст.

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Гурина Пелагея Михайловна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.01.1884 ст.

Дочь: Бондарева Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Гурина Пелагея Михайловна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурина Анисья Алексеевна

Мать ребёнка: Гурина Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурин Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Гурина Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимочкина Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Гурина Пелагея Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурина Пелагея Михайловна

Смерть
Неизвестно
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