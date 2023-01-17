Гурин Алексей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Гурин Федор Гурьевич
Рождение ребёнка
29.07.1882 ст.
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Гурина Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
21.01.1884 ст.
Дочь: Бондарева Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Гурина Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурина Анисья Алексеевна
Мать ребёнка: Гурина Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гурина Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимочкина Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Гурина Пелагея Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно