Maier (Maier) Berta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Maier (Maier) Berta

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Место рождения

Ворошиловградская область, Ровенский район, с. Рейнфельд

Дата рождения

01.06.1930

Дата смерти

10.04.2013

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1930

Отец: Maier Jacob

Мать: Maier Charlotte

Ворошиловградская область, Ровенский район, с. Рейнфельд
Рождение ребёнка
26.06.1955

Дочь: Реутова Ida Яковлевна

Отец ребёнка: не указан

Архангельская обл., г. Котлас
Смерть
10.04.2013
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