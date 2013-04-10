Maier (Maier) Berta
Место рожденияВорошиловградская область, Ровенский район, с. Рейнфельд
Дата рождения01.06.1930
Дата смерти10.04.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1930
Отец: Maier Jacob
Мать: Maier Charlotte
Ворошиловградская область, Ровенский район, с. Рейнфельд
Рождение ребёнка
26.06.1955
Дочь: Реутова Ida Яковлевна
Отец ребёнка: не указан
Архангельская обл., г. Котлас
Смерть
10.04.2013