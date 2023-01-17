Минкина (Капилевич) Фаина Наумовна
Место рождения
Дата рождения07.11.1908
Дата смерти31.07.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1933
Дочь: Калинина Серафима Ильинична
Отец ребёнка: Минкин Илья Генахович
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
29.08.1946
Дочь: Колтынюк Людмила Ильинична
Отец ребёнка: Минкин Илья Генахович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.07.1971