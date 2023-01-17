Минкина (Капилевич) Фаина Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минкина (Капилевич) Фаина Наумовна

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Место рождения

Сморгонь, Сморгонский район, Гродненская область

Дата рождения

07.11.1908

Дата смерти

31.07.1971

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Сморгонь, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
15.06.1933

Дочь: Калинина Серафима Ильинична

Отец ребёнка: Минкин Илья Генахович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
29.08.1946

Дочь: Колтынюк Людмила Ильинична

Отец ребёнка: Минкин Илья Генахович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минкин Илья Генахович

Смерть
31.07.1971
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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