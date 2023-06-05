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Долгачёв Василий Еремеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1907

Дата смерти

03.03.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1937

Дочь: Игнатович Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Климова Нина Петровна

Рождение ребёнка
12.04.1950

Сын: Долгачёв Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Климова Нина Петровна

Смерть
03.03.1965