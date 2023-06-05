Долгачёв Василий Еремеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1907
Дата смерти03.03.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1937
Дочь: Игнатович Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Климова Нина Петровна
Рождение ребёнка
12.04.1950
Сын: Долгачёв Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Климова Нина Петровна
Смерть
03.03.1965