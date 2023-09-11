Поддубный Михаил Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1976
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1976
Бракосочетание
08.09.2001
Рождение ребёнка
19.09.2002
Сын: Поддубный Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Поддубная Наталья Святославна
Рождение ребёнка
19.11.2005
Дочь: Поддубная София Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.04.2015
Дочь: Поддубная Агата Михайловна
Мать ребёнка: Поддубная Наталья Святославна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поддубная София
Мать ребёнка: Поддубная Наталья Святославна