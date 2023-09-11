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Поддубный Михаил Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1976

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1976

Отец: Поддубный Виктор Иванович

Мать: Поддубная Валентина Яковлевна

Бракосочетание
08.09.2001

Жена: Поддубная Наталья Святославна

Рождение ребёнка
19.09.2002

Сын: Поддубный Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Поддубная Наталья Святославна

Рождение ребёнка
19.11.2005

Дочь: Поддубная София Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.04.2015

Дочь: Поддубная Агата Михайловна

Мать ребёнка: Поддубная Наталья Святославна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поддубная София

Мать ребёнка: Поддубная Наталья Святославна

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