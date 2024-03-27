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Рафиков Закий

Место рождения

д.Тазеево, Исмаиловская волость, Бирский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1932 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Тазеево, Исмаиловская волость, Бирский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Рафикова Зайтуна Закиевна

Мать ребёнка: Рафикова ?

д.Тазеево, Илишевский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рафикова ?

д.Тазеево, Илишевский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рафикова ?

д.Тазеево, Илишевский район, БАССР
Смерть
Неизвестно
д.Тазеево, Исмаиловская волость, Бирский уезд, Оренбургская губерния
Похороны
Неизвестно
д.Тазеево, Исмаиловская волость, Бирский уезд, Оренбургская губерния
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