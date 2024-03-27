Рафиков Закий
Место рожденияд.Тазеево, Исмаиловская волость, Бирский уезд, Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д.Тазеево, Исмаиловская волость, Бирский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Рафикова Зайтуна Закиевна
Мать ребёнка: Рафикова ?
д.Тазеево, Илишевский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рафикова ?
д.Тазеево, Илишевский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рафикова ?
д.Тазеево, Илишевский район, БАССР
Смерть
Неизвестно
д.Тазеево, Исмаиловская волость, Бирский уезд, Оренбургская губерния
Похороны
Неизвестно
д.Тазеево, Исмаиловская волость, Бирский уезд, Оренбургская губерния