Порядина Инна Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порядина Инна Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Гораш Мария Михайловна

Рождение ребёнка
09.07.2010

Дочь: Порядина София Константиновна

Отец ребёнка: Порядин Константин Александрович

Рождение ребёнка
10.05.2012

Сын: Порядин Родион Константинович

Отец ребёнка: Порядин Константин Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Порядин Константин Александрович

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