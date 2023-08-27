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Валиуллин Айрат Маратович
Валиуллин Айрат Маратович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.09.1994
Пол
Мужской
Отец
Валиуллин Марат Магафурович
1966 г.р.
Мать
Валиуллина (Хайруллина) Дилара Насибулловна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1994
Отец:
Валиуллин Марат Магафурович
Мать:
Валиуллина Дилара Насибулловна
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