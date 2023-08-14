Вихров Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВихров Валерий

Вихров Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1972

Сын: Вихров Олег Валерьевич

Мать ребёнка: Вихрова Светлана Алексеевна

Рождение ребёнка
25.04.1980

Дочь: Серазетдинова Ирина Валерьевна

Мать ребёнка: Вихрова Светлана Алексеевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вихрова Светлана Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close