Вихров Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1972
Мать ребёнка: Вихрова Светлана Алексеевна
Рождение ребёнка
25.04.1980
Дочь: Серазетдинова Ирина Валерьевна
Мать ребёнка: Вихрова Светлана Алексеевна
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно