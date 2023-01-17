Сосенков Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1872 по 1875
Дата смерти1929
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1872 по 1875
Бракосочетание
12.02.1899
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
20.12.1899 ст.
Сын: Сосенко Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Сосенкова Капитолина Игнатьевна
Рождение ребёнка
17.04.1902
Дочь: Сосенко Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Сосенкова Капитолина Игнатьевна
Рождение ребёнка
13.08.1904
Сын: Сосенко Николай Михайлович
Мать ребёнка: Сосенкова Капитолина Игнатьевна
Крестные: г. Тула купеческие дети Павел Игнатьевич и Александра Игнатьевна Дьяковы 16 авг 1904 Бредихино, Тульская область
Рождение ребёнка
14.12.1906
Сын: Сосенко Константин Михайлович
Мать ребёнка: Сосенкова Капитолина Игнатьевна
Смерть
1929