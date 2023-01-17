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Сосенков Михаил Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1872 по 1875

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1872 по 1875

Отец: Сосенков Николай Николаевич

Мать: Сосенкова Ксения Давидовна

Бракосочетание
12.02.1899

Жена: Сосенкова Капитолина Игнатьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
20.12.1899 ст.

Сын: Сосенко Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Сосенкова Капитолина Игнатьевна

Бредихино, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.04.1902

Дочь: Сосенко Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Сосенкова Капитолина Игнатьевна

Бредихино, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.08.1904

Сын: Сосенко Николай Михайлович

Мать ребёнка: Сосенкова Капитолина Игнатьевна

Бредихино, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Крестные: г. Тула купеческие дети Павел Игнатьевич и Александра Игнатьевна Дьяковы 16 авг 1904 Бредихино, Тульская область
Рождение ребёнка
14.12.1906

Сын: Сосенко Константин Михайлович

Мать ребёнка: Сосенкова Капитолина Игнатьевна

Бредихино, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1929
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