Григорий Исаков 1753 — найти родственников по фамилии на Familio
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Григорий Исаков

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Место рождения

Крюкова, Рожницкая засада, Славковская губа

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Исак Степанов

Мать: Агафья Никулина

Крюкова, Рожницкая засада, Славковская губа
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Фролова

Рождение ребёнка
1789

Сын: Евдоким

Мать ребёнка: Дарья Фролова

Крюкова, Рожницкая засада, Славковская губа
Рождение ребёнка
1795

Сын: Григорий

Мать ребёнка: Дарья Фролова

Рождение ребёнка
1800

Сын: Ферапонт Григорьев

Мать ребёнка: Дарья Фролова

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Васса Григорьева

Мать ребёнка: Дарья Фролова

Смерть
Неизвестно

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