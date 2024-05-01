Григорий Исаков
Место рожденияКрюкова, Рожницкая засада, Славковская губа
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Исак Степанов
Мать: Агафья Никулина
Крюкова, Рожницкая засада, Славковская губа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Фролова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Евдоким
Мать ребёнка: Дарья Фролова
Крюкова, Рожницкая засада, Славковская губа
Рождение ребёнка
1795
Сын: Григорий
Мать ребёнка: Дарья Фролова
Рождение ребёнка
1800
Сын: Ферапонт Григорьев
Мать ребёнка: Дарья Фролова
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Васса Григорьева
Мать ребёнка: Дарья Фролова
Смерть
Неизвестно