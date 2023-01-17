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Оглоблина Акилина

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Меланья Акимовна

Отец ребёнка: Оглоблин Аким Максимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Христина Акимовна

Отец ребёнка: Оглоблин Аким Максимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Оглоблин Тарас Акимович

Отец ребёнка: Оглоблин Аким Максимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Оглоблин Яков Акимович

Отец ребёнка: Оглоблин Аким Максимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оглоблин Аким Максимович

Смерть
Неизвестно
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