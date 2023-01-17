Оглоблина Акилина
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Меланья Акимовна
Отец ребёнка: Оглоблин Аким Максимович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Христина Акимовна
Отец ребёнка: Оглоблин Аким Максимович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Оглоблин Аким Максимович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Оглоблин Аким Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно