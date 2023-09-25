Picilēviča (Jonina) Marianna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Сын: Пицилевичь Антон
Отец ребёнка: Picilēvičs Antons
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Ļaksa (Picilēvica) Prakseda
Отец ребёнка: Picilēvičs Antons
Рождение ребёнка
1824
Сын: Picilēvičs Pēteris Antona d.
Отец ребёнка: Picilēvičs Antons