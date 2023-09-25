Picilēviča (Jonina) Marianna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Picilēviča (Jonina) Marianna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806

Сын: Пицилевичь Антон

Отец ребёнка: Picilēvičs Antons

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Ļaksa (Picilēvica) Prakseda

Отец ребёнка: Picilēvičs Antons

Рождение ребёнка
1824

Сын: Picilēvičs Pēteris Antona d.

Отец ребёнка: Picilēvičs Antons

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