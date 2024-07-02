Дойникова (Куклова) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Куклов Петр
Мать: Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дойникова) Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Дойников Яков Иванович
Бракосочетание
24.10.1879
Яков - крестьянский собственник, Мария - государственная крестьянка
Рождение ребёнка
01.12.1880
Сын: Дойников Николай
Отец ребёнка: Дойников Яков Иванович
Рождение ребёнка
10.09.1882
Сын: Дойников Сергей Яковлевич
Отец ребёнка: Дойников Яков Иванович
Рождение ребёнка
15.07.1884
Сын: Дойников Владимир
Отец ребёнка: Дойников Яков Иванович
Рождение ребёнка
27.08.1885
Отец ребёнка: Дойников Яков Иванович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Дойников Яков Иванович
Рождение ребёнка
12.02.1900
Дочь: Дойникова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Дойников Яков Иванович
Смерть
Неизвестно