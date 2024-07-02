Дойникова (Куклова) Мария Петровна 1862 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дойникова (Куклова) Мария Петровна

Место рождения

Большая Шильна, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Куклов Петр

Мать: Пелагея Петровна

Большая Шильна, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дойникова) Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Дойников Яков Иванович

Бракосочетание
24.10.1879

Муж: Дойников Яков Иванович

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Яков - крестьянский собственник, Мария - государственная крестьянка
Рождение ребёнка
01.12.1880

Сын: Дойников Николай

Отец ребёнка: Дойников Яков Иванович

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
10.09.1882

Сын: Дойников Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Дойников Яков Иванович

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
15.07.1884

Сын: Дойников Владимир

Отец ребёнка: Дойников Яков Иванович

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1885

Сын: Дойников Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Дойников Яков Иванович

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
1890

Сын: Дойников Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Дойников Яков Иванович

Рождение ребёнка
12.02.1900

Дочь: Дойникова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Дойников Яков Иванович

Смерть
Неизвестно

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