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Струкова Любовь Сергеевна
Струкова Любовь Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.01.1985
Пол
Женский
Отец
Долбня Сергей Сергеевич
1960 г.р.
Мать
Размахнина Ольга Фёдоровна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1985
Отец:
Долбня Сергей Сергеевич
Мать:
Размахнина Ольга Фёдоровна
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