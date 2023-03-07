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Шатунов Лазарь Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1687

Дата смерти

После 1717

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1689 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687

Отец: Шатунов Петр Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1713 и 1716

Сын: Шатунов Иван Лазарев

Мать ребёнка: Шатунова Анна Романова

Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Шатунов Матвей Лазарев

Мать ребёнка: Шатунова Анна Романова

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатунова Анна Романова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1717
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