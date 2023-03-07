Шатунов Лазарь Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1687
Дата смертиПосле 1717
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687
Отец: Шатунов Петр Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1713 и 1716
Сын: Шатунов Иван Лазарев
Мать ребёнка: Шатунова Анна Романова
Рождение ребёнка
Около 1717
Мать ребёнка: Шатунова Анна Романова
Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шатунова Анна Романова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1717