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Freund (Roht) Alvina

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Место рождения

Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

1927 г.р.
1935 г.р.
1938 г.р.
1941 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.03.1927

Дочь: Alma

Отец ребёнка: Freund Alexander

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.11.1935

Дочь: Ida

Отец ребёнка: Freund Alexander

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
31.03.1938

Сын: Freund Waldemar

Отец ребёнка: Freund Alexander

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
02.04.1941

Сын: Freund Viktor

Отец ребёнка: Freund Alexander

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Freund Alexander

Смерть
Неизвестно
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