Freund (Roht) Alvina
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1927
Дочь: Alma
Отец ребёнка: Freund Alexander
Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.11.1935
Дочь: Ida
Отец ребёнка: Freund Alexander
Рождение ребёнка
31.03.1938
Сын: Freund Waldemar
Отец ребёнка: Freund Alexander
Рождение ребёнка
02.04.1941
Сын: Freund Viktor
Отец ребёнка: Freund Alexander
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Freund Alexander
Смерть
Неизвестно