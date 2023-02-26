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(Колонина) Александра Гаврилова

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Место рождения

дер. Буньково Богородский уезд Московская губерния

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Буньково Богородский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Колонин Андрей Гордеев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Антонина Андреева

Отец ребёнка: Колонин Андрей Гордеев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Колонин Андрей Гордеев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Екатерина Андреева

Отец ребёнка: Колонин Андрей Гордеев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Колонин Иван Андреев

Отец ребёнка: Колонин Андрей Гордеев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Клавдия Андреева

Отец ребёнка: Колонин Андрей Гордеев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колонин Павел Андреев

Отец ребёнка: Колонин Андрей Гордеев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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