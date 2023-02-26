(Колонина) Александра Гаврилова
Место рождениядер. Буньково Богородский уезд Московская губерния
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Буньково Богородский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Колонин Андрей Гордеев
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Антонина Андреева
Отец ребёнка: Колонин Андрей Гордеев
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Колонин Андрей Гордеев
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Екатерина Андреева
Отец ребёнка: Колонин Андрей Гордеев
Рождение ребёнка
1909
Сын: Колонин Иван Андреев
Отец ребёнка: Колонин Андрей Гордеев
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Клавдия Андреева
Отец ребёнка: Колонин Андрей Гордеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Колонин Андрей Гордеев
Смерть
Неизвестно