Ложкин Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ложкина Ольга Артемьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ложкина Ольга Артемьева
Смерть
Неизвестно