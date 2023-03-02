(Крюкова) Алла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Крюкова) Алла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Крюков Евгений

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2010
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