(Крюкова) Алла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: Крюков Евгений
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
2010