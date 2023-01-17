Ющенко Ефимия(Юхимия)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.10.1908
Отец ребёнка: Ющенко Тихон
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Ющенко Тихон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ющенко Тихон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ющенко Вдовиченко Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Ющенко Тихон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ющенко Тихон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ющенко Тихон
Смерть
Неизвестно