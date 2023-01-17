Ющенко Ефимия(Юхимия) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮщенко Ефимия(Юхимия)

Ющенко Ефимия(Юхимия)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1908

Сын: Ющенко Алексей Тихонович

Отец ребёнка: Ющенко Тихон

Адамовка, Вінницька область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Ющенко Яков Тихонович

Отец ребёнка: Ющенко Тихон

Адамовка, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ющенко Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ющенко Вдовиченко Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Ющенко Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ющенко Савелий Тихонович

Отец ребёнка: Ющенко Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ющенко Филипп Тихонович

Отец ребёнка: Ющенко Тихон

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close