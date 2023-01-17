Рыдзелева Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1906
Сын: Рыдзелев Иван Александрович
Отец ребёнка: Рыдзелев Александр Петрович
Восприемники: казак Григорий Иванович Милаев и жена казака Прасковья Тимофеевна Корецкая
Рождение ребёнка
13.06.1910
Сын: Рыдзелев Петр Александрович
Отец ребёнка: Рыдзелев Александр Петрович
Восприемники: вахмистр Михаил Головлев и крестьянка Прасковья Брежнева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно