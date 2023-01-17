Рыдзелева Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыдзелева Наталья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1906

Сын: Рыдзелев Иван Александрович

Отец ребёнка: Рыдзелев Александр Петрович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Григорий Иванович Милаев и жена казака Прасковья Тимофеевна Корецкая
Рождение ребёнка
13.06.1910

Сын: Рыдзелев Петр Александрович

Отец ребёнка: Рыдзелев Александр Петрович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: вахмистр Михаил Головлев и крестьянка Прасковья Брежнева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыдзелев Александр Петрович

Смерть
Неизвестно
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