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Воронов Михаил Сергеевич

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Место рождения

Першково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

19.03.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Воронов Сергей

Мать: Воронова Наталья Алексеевна

Першково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.01.1935

Дочь: Авенирова Муза Михайловна

Мать ребёнка: Воронова Надежда Кирилловна

Военная служба
03.06.1941
Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
призван Кандалакшским РВК
Военная награда
03.11.1944
Луостари, Печенгский район, Мурманская область
награждён медалью "За отвагу"
Военная награда
27.03.1945
Мястко, Бытувский уезд Поморского воеводства, Польша
награждён орденом Славы III степени
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аза Михайловна

Мать ребёнка: Воронова Надежда Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Надежда Кирилловна

Смерть
19.03.1945
Мястко, Бытувский уезд Поморского воеводства, Польша
похоронен кв. 46-32, дом лесника, Польша