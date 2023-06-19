Воронов Михаил Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти19.03.1945
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Воронов Сергей
Рождение ребёнка
05.01.1935
Дочь: Авенирова Муза Михайловна
Мать ребёнка: Воронова Надежда Кирилловна
Военная служба
03.06.1941
Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
призван Кандалакшским РВК
Военная награда
03.11.1944
Луостари, Печенгский район, Мурманская область
награждён медалью "За отвагу"
Военная награда
27.03.1945
Мястко, Бытувский уезд Поморского воеводства, Польша
награждён орденом Славы III степени
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аза Михайловна
Мать ребёнка: Воронова Надежда Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.03.1945
Мястко, Бытувский уезд Поморского воеводства, Польша
похоронен кв. 46-32, дом лесника, Польша